Cologno al Serio | parte per sbaglio un colpo al poligono | tre feriti

lasciando Cologno al Serio dove è nata, per intraprendere un ma affiorata poi, con abusi e molestie da parte degli allenatori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 febbraio 2024)al(Bergamo), 17 febbraio – Incidente, questa mattina poco prima delle 10, al‘Tiro a Volo Cieli Aperti’ dial, nella Bergamasca. Stando alle prime informazioni, un gruppo di cacciatori si stava esercitando quando uno di loro ha fatto lanciare il piattello, ma non è riuscito a vederlo perché accecato dal sole. Nel girarsi verso gli altri, è partito unche per fortuna è finito a terra, rimbalzando però sulla gamba di un cacciatore e colpendone di striscio altri due. Immediato l’intervento dei soccorsi del 118. Sul posto anche i carabinieri di Treviglio per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.