Coi Progressisti teniamo aperto il dialogo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 febbraio 2024) Mentre il Pd e il resto del centrosinistra (Più Europa. Liste civiche e In Comune), con i quattro candidati sindaci (Fanesi, Fattori, Lucarelli, Mascarin), si preparano alle primarie (si parla della metà di marzo), il centrodestra tenta di stringere i tempi per la presentazione del candidato sindaco Luca Serfilippi, che lunedì pomeriggio dovrebbe incontrare i partiti che lo sostengono (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Udc, Civici Marche). Intanto la segretaria provinciale del Pd, Rosetta Fulvi, dopo la direzione provinciale di giovedì sera, dà alcuni input al partito fanese: "Tenereilcon i, costruire la fase dell’eventuale ballottaggio e soprattutto mettere in campo l’unità del partito affinché Cristian Fanesi vinca le primarie e poi le elezioni". Fulvi spiega anche la motivazione della ...