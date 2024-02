Clima impazzito | l’Italia prigioniera di temperature record | smog e siccità Le previsioni | ciclone tra 7 giorni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024) Roma, 17 febbraio 2024 - L’inverno non c’è stato (almeno fino ad ora), ilè stravolto ed è già allarmein diverse regioni d’Italia. Leoscillano fino a valoridi +8 o +10 gradi rispetto alla media del periodo e l’aria è stagnante, in particolare in Pianura Padana, dove il livello di inquinanti continua a peggiorare. Un tunnel di cui si intravede l’uscita, ma per un cambio di rotta più incisivo si dovrà attendere il prossimo weekend. La prossima settimana Pesante deficit idrico Weekend primaverile Pioggia e neve dal 23 febbraio? La mappa di 3bmeteo La prossima settimana Qualche cambiamento si intravede infati per la prossima settimana: da lunedì 19 dicembre ci sarà un aumento dell'instabilità con qualche fenomeno al Centro, tra martedì 20 e mercoledì 21 il ...