Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2024 | Gut-Behrami allunga a +165 su Shiffrin | terza Brignone a -326

Doppietta dell'Italia nella discesa libera bis di Coppa del Mondo 10 STUHEC Ilka SLO +1.85 Calendario CdM femminile - Classifica

(Di sabato 17 febbraio 2024)DELSCI1 GUT-Lara SUI 1374 2Mikaela USA 12093Federica ITA 1048 4 VLHOVA Petra SVK 8025 GOGGIA Sofia ITA 792 6 HECTOR Sara SWE 780 7 HUETTER Cornelia AUT 607 8 GISIN Michelle SUI 5859 BASSINO Marta ITA 568 10 MOWINCKEL Ragnhild NOR 532DISCESA LIBERA 1 GUT-Lara SUI 3692 GOGGIA Sofia ITA 350 3 VENIER Stephanie AUT 301 4 HUETTER Cornelia AUT 297 5 FLURY Jasmine SUI 2756Federica ITA 2527 BASSINO Marta ITA 236 8 PUCHNER Mirjam AUT 211 9 MOWINCKEL Ragnhild NOR 20010 PIROVANO Laura ITA 194SUPERG 1 GUT-Lara SUI 320 2 HUETTER Cornelia AUT 3103 ...

Classifica Coppa DEL Mondo SCI DI fondo 1 Amundsen Harald Oestberg NOR 1919 2 VALNES Erik NOR 1643 3 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 1543 4 GOLBERG ... (oasport)

Lara Gut-Behrami vince la discesa di Crans Montana , in Svizzera, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2023 / 2024 . Pirovano è quarta a 30 ... (sportface)

LBA F8 - Coppa Italia su DAZN, Simone Pianigiani al commento tecnico: debutta la BodyCam: È grande l'attesa per le semifinali e la finale della Frecciarossa Final Eight di Coppa Italia di basket ... precedenti che portano al centro dell'azione i tifosi, ma anche nel calcio, pugilato, ...

Nantes – PSG: diretta live e risultato in tempo reale: La partita Nantes - PSG di Sabato 17 Febbraio 2024 in diretta: presentazione della partita, tabellino, formazioni. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 22° giornata di Ligue 1 ...

Osimhen, il Napoli e gli ultimi 4 mesi di convivenza forzata: il suo futuro dipende da Campos: Una lunga e lenta separazione per concludere un rapporto che è stato forte, intenso e pieno di gioia, almeno fino a pochi mesi fa. Ma dopo la conquista di uno.