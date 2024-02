Clamoroso fra i dilettanti | decisivo un video Da 4 anni di stop a un turno | sentenza ribaltata

Per quanto gli autori del Grande Fratello 2023 ci abbiano sperato, indugiando di continuo sull’argomento che in realtà si è esaurito da vari mesi, ... (tuttivip)

Il Grande Fratello non è nel vivo, di più. Non si conosce ancora la data della finale ma le indiscrezioni parlano di metà aprile, con una ... (caffeinamagazine)

La telenovela Mbappè sembra essere arrivata alle ultime puntate. Il fenomeno francese, in scadenza con il PSG al termine dell’attuale stagione, non ... (calcioweb.eu)

Calcio: Mazzarri, Osimhen altra volta era spappolato da viaggio: "Osimhen l'ho sempre sentito al telefono in questo periodo che era in Africa. Ora viene da un lungo viaggio, vediamo come sta per decidere se gioca dal 1' o parte in panchina". (ANSA) ...

PSG, Mbappé lascia a fine stagione: spunta una nuova, clamorosa pretendente: Kylian Mbappè, a partire dalla prossima estate, non sarà più un giocatore del PSG. Una decisione oramai presa da parte dell`attaccante francese che, nelle scorse.

Clamoroso Lukaku, esultanza con "pistola alla testa". Il motivo del gesto: Particolare esultanza di Romelu Lukaku nella gara pareggiata in Europa League contro il Feyenoord, ma c'è un motivo dietro il suo gesto.