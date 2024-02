(Di sabato 17 febbraio 2024) Due giorni dedicati al grande cinema alPax, che proietterà "Il Punto di Rugiada", ildi Marcofortemente acclamato dalla critica. A commentarlo con il pubblico ci sarà anche uno degli attori, il giovane cinisellese Alessandro Fella. L’artista sarà presente stasera alle 21 e anche domani alle 16. Nella pellicola interpreta Carlo, un figlio di papà che, dopo una serata con gli amici in cui ha bevuto, si mette alla guida provocando un incidente in cui rimane sfregiata una ragazza. Il tribunale lo condanna a un anno di servizi sociali in una casa di riposo, dove dovrà occuparsi degli anziani ospiti. "È motivo di orgoglio ospitare questa due giorni di grande cinema - ha commentato l’assessore alla Cultura Daniela Maggi -. Siamo ancora più fieri del fatto che questo evento avvenga alla presenza di Alessandro Fella, un ...

Cineteatro Pax. Il film di Risi e l’attore in sala: Il Cineteatro Pax di Cinisello Balsamo ospita due giornate dedicate al grande cinema con la proiezione del film "Il Punto di Rugiada" di Marco Risi, applaudito dalla critica. L'attore locale Alessandr ...

Justitia et Pax Europa: visita di solidarietà a Leopoli. “Popolo ucraino difende l’idea di un’Europa libera e democratica”: I presidenti di Justitia et Pax Europa, Maria Hammershoy e mons. Antoine Hérouard, insieme al segretario generale Stefan Lunte, sono stati a Leopoli (Lviv) in Ucraina, il 12-13 febbraio, per una visit ...

Al Cineteatro Pax verrà trasmesso “Il Punto di Rugiada”: Al Cineteatro Pax verrà trasmesso “Il Punto di Rugiada”. Sabato 17 e domenica 18 febbraio saranno dedicati al grande cinema ...