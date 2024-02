Sud est asiatico e Cina, India, Medioriente, America latina e endemica anche in Italia' attenzione ai sintomi dopo i viaggi Dengue, picco di morti in Argentina: l'Oms segnala rischio per metà

Cina: picco di viaggi al termine della vacanza della Festa di primavera (2) (Di sabato 17 febbraio 2024) Pechino, 17 feb – (Xinhua) – Una foto aerea scattata da un drone il 16 febbraio 2024 mostra veicoli che percorrono l’autostrada Pechino-Shanghai a Huaian, nella provincia cinese orientale dello Jiangsu. La Cina ha registrato un aumento dei viaggi di passeggeri in quanto la vacanza della Festa di primavera di quest’anno sta giungendo al termine. (Xin) Agenzia Xinhua Leggi tutta la notizia su romadailynews (Di sabato 17 febbraio 2024) Pechino, 17 feb – (Xinhua) – Una foto aerea scattata da un drone il 16 febbraio 2024 mostra veicoli che percorrono l’autostrada Pechino-Shanghai a Huaian, nella provincia cinese orientale dello Jiangsu. Laha registrato un aumento deidi passeggeri in quanto ladidi quest’anno sta giungendo al. (Xin) Agenzia Xinhua

