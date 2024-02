Ciclismo | la preoccupazione di Ganna | Condizione fisica non ottimale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024) Roma, 17 febbraio 2024 – La stagione delle Classiche non è lontana e gran parte delle speranze dell'Italia sono riposte in Filippo, che non a caso ha cominciato il 2024 prestissimo, già in Australia, rinunciando anche alla chiamata degli Europei su pista per dare la precedenza alla strada. Eppure, nonostante questi accorgimenti, il corridore della Ineos Grenadiers lancia qualche perplessità sulle sue condizioni fisiche. I dettagli "Nell'intervallo tra le due stagioni sono stato parecchio fermo e poi, quando ho ripreso, ho perso quasi un mese per un piccolo problema fisico. Adesso ci avviciniamo al periodo delle gare, sperando di trovare finalmente lamigliore". Insomma, non esattamente le parole che i tifosi azzurri speravano di sentire a questo punto della stagione, con i prossimi appuntamenti in agenda di Top ...