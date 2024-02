'Ancora una volta - ha detto - non si mettono in discussione le Vi sono oggettive difficoltà, infatti, per gli ultrasettantenni a Occorre delineare una programmazione seria da subito e non varare

"Ci mettono in seria difficoltà. Gli spazi esterni per noi sono vitali" (Di sabato 17 febbraio 2024) L'aumento dei costi del suolo pubblico nlle città sta mettendo i commercianti locali di fronte a una sfida senza precedenti. L'impatto di questa crescita dei canoni di locazione e dei costi associati allo spazio pubblico è stato avvertito in tutta la città, ma soprattutto nelle zone designate come "rosse", focali per la movida e le attività di somministrazione. La recente introduzione della categoria A++ ha sollevato ulteriori preoccupazioni tra gli operatori commerciali. Mentre l'assessore al commercio, Paola Granucci, ha sottolineato che queste modifiche sono state effettuate per ristabilire un equilibrio concorrenziale, i commercianti intervistati hanno espresso dubbi sulla reale necessità di queste tariffe. Francesca e Piero Maccari (foto in alto), titolari della pizzeria Skianto ai piedi della rampa del Caffè delle Mura, hanno voluto evidenziare ...

