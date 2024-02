Christoph Waltz e Caleb Landry Jones protagonisti di Dracula - A Love Tale | rivisitazione del classico

Secondo Variety, Christoph Waltz e Caleb Landry - Jones sono in trattative per recitare nel film, il che riunirebbe Besson con il suo protagonista di DogMan , presentato a Venezia l'anno scorso. Come

Caleb Landry Jones e Christoph Waltz saranno diretti da Luc Besson in Dracula - A Love Tale, rivisitazione del classico gotico di Bram Stoker. Luc Besson dirigerà "Dracula - A Love Tale", Caleb Landry Jones e Christoph Waltz saranno i protagonisti della rivisitazione del classico gotico di Bram Stoker. Dopo aver già diretto molti thriller d'azione e alcuni film di fantascienza, Luc Besson è ora pronto ad avventurarsi nei territori del fantasy con uno dei personaggi più famosi del grande schermo.

