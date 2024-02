Chirurgia in Aoup | +4 | 4% In aumento gli interventi su tumori a tiroide e colon

In questo caso si tratta di chirurgia programmata non oncologica Si osserva anche un aumento del 153% degli interventi al pene. c'è da rilevare che l'Aoup aveva aumentato i volumi di attività

(Di sabato 17 febbraio 2024) Pisa, 17 febbraio 2024 – L’attività chirurgica dell’nel 2023 è cresciuta del 4.4% rispetto al 2022 (il 5.4% diprogrammati, il 6.2% in urgenza). "Un dato – spiega l’Azienda – che risponde all’incremento della domanda di salute dovuta all’delle patologie nella popolazione e all’accelerazione nel recupero delle liste d’attesa impressa dai piani avviati in tutta Italia".ha impostato il piano di recupero con risorse di personale e attrezzature proprie, senza ricorrere al privato accreditato, spiega una nota, "e il risultato ha visto anche l’attrattività dei pazienti extra area vasta (perad alta complessità) stabile sopra il 16% (come nel 2022) mentre l’indice di attrazione da fuori regione è in continuo: ottima la performance anche nella ...

