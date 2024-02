Chiara Ferragni sarà la testimone di nozze di Veronica Ferrero e la accompagna alla prova dell’abito

La crisi dei Ferragnez, l’invidia per gli outsider e l’impossibilità di fare impresa in Italia: Il godimento per la crisi dei Ferragnez ha a che fare anche con l'invidia per gli outsider e con l'impossibilità di fare impresa in Italia. L'analisi.

“Fedez ha una relazione con Luis Sal”. Va a processo per diffamazione l’influencer “Investigatore social” Alessandro Rosica: Nei suoi post su Instagram, le pesanti insinuazioni contro il rapper e lo youtuber con cui gestiva il podcast “Mucchio selvaggio” ...

I neonati in terapia intensiva travestiti per Carnevale: si rinnova l'iniziativa del Niguarda: «Gesti come questi – ha scritto l'ospedale sui social – hanno lo scopo di portare leggerezza e un po' di "normalità" ai genitori che trascorrono le giornate accanto ai loro bimbi ricoverati» ...