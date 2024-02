Chi è Selin Yeninci | l' attrice che interpreta Saniye Ta?k?n nella serie turca Terra Amara

La puntata di Sabato: una panoramica Oltre a Clara, chi ci farà con l'attrice Selin Yeninci che parlerà dell'addio del suo

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 17 febbraio 2024)è l'nota in Italia per il ruolo diTa?k?n in, ecco chi è e cosa sappiamo di lei.Yeninc è una delle protagoniste femminili di, la popolare soapin onda su Canale 5. L', grazie al ruolo diTa?k?nto, ha raggiunto la fama sia in patria sia all'estero e in particolare in Italia dovee molto seguita ed il suo personaggio è molto amato.: La vita e la carriera dell'...