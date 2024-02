Che derby al PalaMariotti Npsg-Zephyr è supersfida

Sulle pedane del PalaMariotti, nella competizione femminile, che contrapponeva due compagne di Nazionale salite entrambe due superato per 15 - 13 nel derby in casa Fiamme Oro da Macchi, e per il

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024) Il conto alla rovescia è iniziato: il ’’ questo pomeriggio si animerà come non mai per ospitare iltra laTrading Logistic e laMulattieri Valdimagra. Le due formazioni, motivate a vincere un match così importante, si sfidano per la seconda di ritorno di B maschile, in programma oggi alle 18, con lo spirito di chi non vuole lasciarsi scappare l’occasione di conquistare la posta in palio. "Non sarà una partita complicata dal punto di vista tecnico – spiega il responsabile scouting dellaSenesi – perché i nostri avversari hanno perso diversi giocatori strada facendo, ma sarà una sfida complessa sul piano dell’approccio mentale. Per noi sarà un crocevia importante per provare d’ora in poi a guardare più davanti piuttosto che dietro". In casa...