della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli i campionati esteri in esclusiva (Premier League, Bundesliga e Ligue 1), la UEFA Champions League ( Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 9,99 euro al

Champions League, all’Italia ad un passo il bonus del 5° posto: unachance in più per il Napoli (Di sabato 17 febbraio 2024) Il primato dell’Italia nel ranking UEFA è vicino a garantire un posto extra in Champions per la 5a classificata: opportunità per il Napoli. CALCIO Napoli– L’Italia è molto vicina a conquistare un posto extra per la fase a gironi della Champions League 2023/24 grazie al primo posto nell’attuale ranking UEFA. Il regolamento consente infatti alla nazione al vertice di questa speciale classifica di iscrivere alla Coppa anche la squadra classificata al 5° posto nel campionato nazionale. Attualmente gli Azzurri guidano la graduatoria con 14.714 punti, davanti alla Germania con 13.928 e all’Inghilterra con 13.571 punti. I recenti risultati positivi ottenuti dalle squadre italiane nelle coppe europee, su tutti le vittorie di Lazio e Milan ... Leggi tutta la notizia su napolipiu (Di sabato 17 febbraio 2024) Il primato dell’Italia nel ranking UEFA è vicino a garantire unextra inper la 5a classificata: opportunità per il. CALCIO– L’Italia è molto vicina a conquistare unextra per la fase a gironi della2023/24 grazie al primonell’attuale ranking UEFA. Il regolamento consente infatti alla nazione al vertice di questa speciale classifica di iscrivere alla Coppa anche la squadra classificata al 5°nel campionato nazionale. Attualmente gli Azzurri guidano la graduatoria con 14.714 punti, davanti alla Germania con 13.928 e all’Inghilterra con 13.571 punti. I recenti risultati positivi ottenuti dalle squadre italiane nelle coppe europee, su tutti le vittorie di Lazio e Milan ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza