L'evasione è all'11,2 per cento In Italia l'Ufficio studi della CGIA stima che l'evasione fiscale sia all'11,2 per cento. Vuol dire che a fronte di 100 euro incassati dall'erario, 11,2 euro rimangono

Cgia, 'arrestiamo meno evasori, ma recuperiamo più soldi' (Di sabato 17 febbraio 2024) In Italia diminuisce il numero delle persone arrestate per violazioni penali di natura tributaria, ma il gettito recuperato attraverso la lotta all'evasione fiscale aumenta. Lo segnala l'Ufficio studi della Cgia di Mestre (Venezia), secondo cui "non necessariamente c'è un nesso inversamente proporzionale tra questi due fenomeni, tuttavia è importante segnalare che la lotta all'infedeltà fiscale produce risultati sempre più positivi, senza ricorrere ad un inasprimento delle misure limitative alla libertà delle persone". Analizzando la serie storica emerge che in Italia il numero minimo di arresti si è verificato nel 2016, dopodiché c'è stato uno saliscendi fino al 2021, anno in cui si è toccato il picco massimo di 411. Nel 2022, ultimo dato disponibile, il numero è sceso a 290. Sul piano del recupero dell'evasione, al netto del biennio della pandemia 2020-2021, il ... Leggi tutta la notizia su quotidiano (Di sabato 17 febbraio 2024) In Italia diminuisce il numero delle persone arrestate per violazioni penali di natura tributaria, ma il gettito recuperato attraverso la lotta all'evasione fiscale aumenta. Lo segnala l'Ufficio studi delladi Mestre (Venezia), secondo cui "non necessariamente c'è un nesso inversamente proporzionale tra questi due fenomeni, tuttavia è importante segnalare che la lotta all'infedeltà fiscale produce risultati sempre più positivi, senza ricorrere ad un inasprimento delle misure limitative alla libertà delle persone". Analizzando la serie storica emerge che in Italia il numero minimo di arresti si è verificato nel 2016, dopodiché c'è stato uno saliscendi fino al 2021, anno in cui si è toccato il picco massimo di 411. Nel 2022, ultimo dato disponibile, il numero è sceso a 290. Sul piano del recupero dell'evasione, al netto del biennio della pandemia 2020-2021, il ...

