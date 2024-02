Cgc per restare a punteggio pieno In casa anche Rotellistica e Pumas

(Di sabato 17 febbraio 2024) Settima e terzultima giornata nel campionato di serie A2. Nel girone B tre sfidelinghe per le formazioni locali in pista oggi:Camaiore-Matera (Pardini Sporting Center, ore 19),Farmaè-Prato (palestra ‘Dorando Pietri’, 20,45), Cgc Viareggio-Castiglione (Palabarsacchi, 21). Completa il quadro, domani alle 18, Follonica-Sarzana, mentre Salerno-Forte dei Marmi è stata rinviata a data da stabilire per l’indisponibilità della pista campana legata a problemi nell’impianto elettrico. Dopo un turno di stop (la partita di Matera è stata rinviata all’8 marzo) il Cgc torna davanti al proprio pubblico per affrontare il Castiglione dell’ex Maldini, reduce dalla sconfitta di Sarzana (prima vittoria per i liguri) e in cerca di punti. La squadra di Biancucci è comunque favorita, potrebbe recuperare Raffaelli e vuole ...

Imprese: lubrificanti, l’uzbeka Saneg acquisisce il produttore italiano Cgc Lubricants: Tashkent, 15 feb 13:08 - (Agenzia Nova) - La più grande compagnia privata nel settore del petrolio e del gas dell'Uzbekistan, Saneg, ha dichiarato di aver acquisito la Cgc Lubricants Italy, produttore ...

Viareggio Cup: il 4° premio “Ondina” a Sandy Iannella: 4° premio “Ondina” all’allenatore della formazione Under 18 del Pontedera Sandy Iannella, prima donna a sedersi come tecnico in prima in una squadra maschile alla Viareggio Cup.

Migliaia di euro per beneficenza già raccolti allo Sturla Bar: Nato per gioco 9 anni fa da una gruppo di vecchi amici che seguivano il Cgc ai tempi d’oro che hanno sposato questa causa, il Burla è diventato il punto di ritrovo per quelle generazioni che hanno ...