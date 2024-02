Cessione Milan | Gerry Cardinale | vendita del club? Ecco cosa vi dico

mantenere una capienza da 70mila posti e aprire alla cessione a Il Milan è più avanti di tutto nel lavoro sull'alternativa che si Gerry Cardinale ha messo a disposizione 40 milioni di euro per l'

(Di sabato 17 febbraio 2024), il fondatore di Red Bird e patron rossoneroha parlato di una possibiledel… In casaci sono tante incognite per il futuro. C’è la questione nuovo stadio a San Donato, c’è da decidere se sarà o no Stefano Pioli l’allenatore dei rossoneri per la prossima stagione. Poi ci sono le voci di una possibiledelda parte del fondatore di Red Bird e patron deldi via Aldo Rossi, Gerrry. Tutte questioni, dalle quali passa gran parte del futuro del. Se per quanto riguarda lo stadio, sarà un processo molto lungo che, però, sta andando nella giusta direzione, anche per la panchina rossonera è una questione che si ...

Ecco il comunicato del Milan in merito alla cessione in prestito del giovane Chaka Traoré al Palermo in Serie B (pianetamilan)

Il Milan in sede di Calciomercato si trova ad affrontare la questione Maignan , cessione o rinnovo le alternative per il Diavolo… Mike Maignan ha un ... (dailymilan)

Il PSG fa sul serio per Rafael Leao : i parigini vogliono sfruttare il rapporto del portoghese con il DS Campos, ma il Milan fa muro Come riferito ... (calcionews24)

L’idea del club sarebbe quella di andare avanti col portoghese, ma una cifra enorme consentirebbe di lavorare bene sul mercato: L’idea del club sarebbe quella di andare avanti col portoghese, ma una cifra enorme consentirebbe di lavorare bene sul mercato ...

Zerbin racconta la cessione: "Mazzarri mi ha dato grandi chance, via da Napoli per un motivo": Alessio Zerbin a gennaio si è trasferito dal Napoli al Monza in prestito secco. Un'opportunità per giocare con maggiore continuità in Serie A, come racconta l'esterno ...

BARCELLONA - Xavi chiude alla cessione di Gavi: "Deve essere il futuro di questo club": Il PSG avrebbe messo nel mirino Gavi del Barcellona, ma l'allenatore dei blaugrana chiude le porte alla sua cessione: "Deve restare ed essere uno dei futuri capitani della squadra. Per me deve far par ...