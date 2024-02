(Di sabato 17 febbraio 2024)fra venerdì 16 e sabato 17 febbraio 2024, a, e' statosaltare ildella filialeitaliane in via dei Fossi L'articolo proviene da Firenze Post.

Un commando di banditi è entrato in azione con tre mezzi, la notte scorsa 27 novembre 2023, verso le 23.30 nell'azienda Balenciaga a Cerreto Guidi ... ()

FLOWERS NOISE DI MASSIMO BARLETTANI.: Casa dei Carraresi, casa d'arte e di cultura, accoglie nelle sue sale espositive le opere di Massimo Barlettani, artista nato a Volterra che vive e lavora a Cerreto Guidi. Patrocinata da Regione ...

L'hotel dice no al cane guida, poi si scusa. Agli alberghi inviata una circolare di Federalberghi che ricorda l'obbligo di ospitalità in ...: Adesso ci sono sviluppi importanti, grazie anche al lavoro di Vorreiprendereiltreno , la onlus di Cerreto Guidi (Firenze) creata da Iacopo Melio - oggi

Cerreto Guidi: bancomat delle Poste fatto esplodere nella notte. Portato via il denaro: CERRETO GUIDI (FIRENZE) – Nella notte fra venerdì 16 e sabato 17 febbraio 2024, a Cerreto Guidi, e’ stato fatto saltare il bancomat della filiale delle Poste italiane in via dei Fossi nr.11. Danni ...

Cerreto Guidi, fatto esplodere nella notte lo sportello Atm delle Poste: A Cerreto Guidi (Firenze) nella notte ignoti hanno fatto deflagrare lo sportello Atm della filiale di Poste Italiane in via dei Fossi, per poi scappare con il denaro. Si sono registrati solo danni ...

Esplode bancomat Poste a Cerreto Guidi, ladri in fuga: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...