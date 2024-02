“Cercasi tirocinanti per organizzare la partecipazione italiana all’Expo 2025 a Osaka” Per chi partecipa nemmeno il rimborso spese

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024) Uno stage per collaborare all’organizzazione delladell’Italia alla prossima Expo che si terrà nel, in Giappone. Potrebbe essere l’opportunità dei sogni per molti studenti. Ma per chia questo tirocinio curricolare non è previsto alcunun euro. Otto in tutto i tirocini offerti, da svolgersi in presenza full time per una durata di 3 mesi prorogabili per un ulteriore mese, previsti in presso la sede del Commissariato generale di sezione di Roma, annunciati lo scorso 13 febbraio con la pubblicazione dell’avviso pubblico sul sito della Fondazione Crui, organismo nato dalla Conferenza dei Rettori delle Università italiane per fornire servizi al sistema universitario. “I tirocini in oggetto ...