Cercano di attraversare passaggio a livello con sbarre in chiusura | ladri in fuga fermati da polizia locale

(Di sabato 17 febbraio 2024) Paderno Dugnano (Milano) – Ha cercato dicon l’auto unnonostante il semaforo fosse rosso e lein fase di. Il 48enne pregiudicato è stato posto in stato di fermo. È successo ieri mattina in via Coti Zelati, a Paderno Dugnano. La pattuglia dei vigili – ha fatto sapere la– ha quindi intimato l'alt all'auto che si è però data alla, dando il via ad un inseguimento lungo via Monte Sabotino fino all'incrocio con via Meda dove l'autovettura, a causa della forte velocità, si è scontrata con un altro veicolo. Dall'auto sono quindi usciti tre uomini che hanno proseguito laa piedi sulla medesima via, due di loro sono riusciti a far perdere le proprie tracce mentre un ...