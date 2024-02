piuttosto negativo per lui lo si era capito anche nei giorni l'altro seggio in palio, dove era stata indetta un'elezione che secondo YouGov adesso Reform Uk veleggia sopra il dieci per cento nei

Cento giorni al Palio. Le strategie delle contrade. Parte la corsa ai fantini (Di sabato 17 febbraio 2024) Mancano esattamente Cento giorni al Palio di Legnano, e le contrade hanno già deciso la monta per la corsa ufficiale prevista per l’ultima domenica di maggio, come da tradizione. Un occhio di riguardo lo merita senza dubbio Antonio Siri detto Amsicora, che correrà per Legnarello col medesimo cavallo che ha corso e vinto lo scorso anno. Federico Arri detto Ares sarà il fantino di Sant’Erasmo ed il cavallo potrebbe essere il medesimo della scorsa edizione del Palio in modo da recitare un ruolo da protagonista. Altra conferma quella di Dino Pes detto Velluto con San Magno che vuole far tornare la festa nel maniero di via Berchet. Un ritorno al passato, e che passato, quello della contrada la Flora che punta sul vincitore del Palio 2021, Giosuè ... Leggi tutta la notizia su ilgiorno (Di sabato 17 febbraio 2024) Mancano esattamentealdi Legnano, e lehanno già deciso la monta per laufficiale prevista per l’ultima domenica di maggio, come da tradizione. Un occhio di riguardo lo merita senza dubbio Antonio Siri detto Amsicora, che correrà per Legnarello col medesimo cavallo che ha corso e vinto lo scorso anno. Federico Arri detto Ares sarà il fantino di Sant’Erasmo ed il cavallo potrebbe essere il medesimo della sedizione delin modo da recitare un ruolo da protagonista. Altra conferma quella di Dino Pes detto Velluto con San Magno che vuole far tornare la festa nel maniero di via Berchet. Un ritorno al passato, e che passato, quello della contrada la Flora che punta sul vincitore del2021, Giosuè ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza