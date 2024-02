necessarie per esentare dal pagamento dell'Irpef Inoltre, non posso non ribadire l'appello 4 Fiorenza Ceniccola

Ceniccola (FI): "L'azzeramento dell'Irpef non basta per fermare la fuga dai campi" (Di sabato 17 febbraio 2024) Riceviamo e pubblichiamo – Fiorenza Ceniccola, Consigliere Comunale Forza Italia – Guardia Sanframondi I produttori di uva e gli agricoltori in genere stanno affrontando gravi difficoltà economiche. Pertanto, in qualità di amministratrice di un piccolo borgo che da sempre si … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.

CENICCOLA (FI): “L’azzeramento dell’Irpef non basta per fermare la fuga dai campi”: Inoltre, non posso non ribadire l’appello lanciato nel mese di settembre dello scorso anno: – non è sufficiente mantenere l’esenzione dall’Irpef per i piccoli agricoltori; é necessario assumere un’in ...

