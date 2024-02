Celeste a Verona L’AlbinoLeffe in casa della Virtus per riprendere il cammino

(Di sabato 17 febbraio 2024) Dopo 2 sconfitte consecutive, che ne hanno minato pericolosamente il percorso,deve cercare di riprendersi oggi nella gara delicata che giocherà a, contro la,nell’ottava di ritorno del girone A di serie C. Tre punti fondamentali per lache deve stare il piu lontano possibile dalla zona play-out che si è avvicinata ed ora è distante solo 5 punti. La squadra dopo il successo sul Mantova si è arenata mettendo in pericolo una classifica che si stava ben delineando ed ora dovrà cercare il successo contro unache sta andando decisamente meglio con i suoi 37 punti, rispetto ai 33. Nonostante le assenze la squadra dovrà compattarsi perche un altra sconfitta sarebbe deleteria. L’importante è che ...

La formazione laziale si ferma di nuovo, gettando via occasioni su occasioni e giocando gli ultimi venti minuti in vantaggio di un uomo Ennesimo ... (notizie)

Lazio, Zaccagni ancora ai box: salta il Bologna. L’obiettivo…: Tra gli infortunati in casa Lazio c'è Mattia Zaccagni, alle prese con un problema al piede, che lo costringerà a saltare anche il Bologna ...

L’Atalanta Under 23 fa suo il derby: 1-0 all’AlbinoLeffe che protesta: Ritorno al successo per l'Atalanta Under 23 che batte 1-0 l'AlbinoLeffe sul campo di Zanica nel turno infrasettimanale di Serie C ...

