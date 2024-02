“C’è un solo luogo” | attacco pesantissimo | distrutto Mazzarri

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 17 febbraio 2024) Durodello scrittore napoletano all’indirizzo di mister Walter. Il messaggio lanciato è inequivocabile. Il Napoli delude ancora. Dopo la pesante sconfitta rimediata contro il Milan, gli azzurri di mister Walterhanno messo a referto l’ennesimo passo falso della stagione, uscendo con appena un punto dell’impegno casalingo contro il Genoa di Alberto Gilardino. Un match che per la formazione partenopea si stava tramutando in una nuova sconfitta, evitata dalla rete arrivata al fotofinish di Ngonge. Il Napoli ancora una volta si è reso protagonista di una prestazione deludente. Nel mirino dei tifosi, ma in particolar modo della società di Aurelio De Laurentiis è finito mister Walter. Sarebbe lui il primo nome in cima alla lista dei responsabili del club partenopeo. La pioggia di fischi ...