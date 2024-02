(Di sabato 17 febbraio 2024) Questo sabato 17 febbraio, tornano ledi C’èper te, in onda nella prima serata di Canale 5. Maria De Filippi racconterà nel suo inimitabile stile le vicende dei protagonisti che hanno contattato la redazione del programma nel tentativo di riappacificarsi, chiedere scusa o fare una sorpresa ai destinatarimissiva. C’è... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

C’è Posta per Te 2024 : anticipazioni e ospiti della quarta puntata , 17 febbraio Stasera, sabato 17 febbraio 2024 , alle ore 21,25 su Canale 5 va in ... (tpi)

Oggi, sabato 17 febbraio 2024, in prima sera ta su Canale 5, tornano le emozionanti storie di C'è Posta per Te, il people show condotto da Maria De ... (comingsoon)

Tutti insieme in piazza per ricordare Alexei Navalny , il principale oppositore di Vladimir Putin morto in carcere in Russia a 47 anni. E’ partita ... ()

C'è posta per te, storie della quinta puntata: tradimento e proposta di matrimonio: C'è posta per te, storie della quinta puntata del 17 febbraio 2024 Nel corso della quinta puntata di C'è posta per te del 17 febbraio, non mancheranno le nuove storie pronte a farci commuovere, ...

C'è Posta per Te: le anticipazioni e gli ospiti della quinta puntata, questa sera su Canale 5: C'è Posta per Te: le anticipazioni della quarta puntata Oggi, sabato 17 febbraio, quinto appuntamento con C'è Posta per Te , condotto da Maria De Filippi. Al centro del più famoso people show della ...