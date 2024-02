C’è Posta per Te 2024 streaming e diretta tv | dove vedere la quinta puntata

(Di sabato 17 febbraio 2024) Stasera, sabato 17 febbraio, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda ladi C’èper Te, lo storico programma di Maria De Filippi nato nel 2000. In questi anni, tra i numeri ospiti che hanno reso speciale una sorpresa, abbiamo visto attori come: Claudio Amendola, Beppe Fiorello, Giorgio Panariello, Leonardo Pieraccioni, Gabriel Garko, Marco Bocci, Giulia Michelini e star internazionali come Julia Roberts, Richard Gere, Sean Penn, Johnny Depp, Jude Law, Bradley Cooper, John Travolta, Dustin Hoffman, Patrick Dempsey, Robert De Niro e tanti altri. Anche quest’anno troveremo nuove storie emozionanti ogni sabato sera in prima serata su Canale 5.C’èper Teintv e ...

La cantante torna in televisione dopo aver partecipato come co-conduttrice al Festival di Sanremo 2024. Giorgia è ospite di C'è Posta per Te assieme ... (fanpage)

Maria De Filippi sfoggia un completo mannish nella puntata del 17 febbraio di C'è Posta per te: la conduttrice abbina un tailleur a un paio di ... (fanpage)

C'è Posta per Te: le anticipazioni e gli ospiti della quinta puntata, questa sera su Canale 5: C'è Posta per Te: le anticipazioni della quarta puntata Oggi, sabato 17 febbraio, quinto appuntamento con C'è Posta per Te , condotto da Maria De Filippi. Al centro del più famoso people show della ...

Berrettini ospite a C'è Posta per Te, chi è il tennista italiano e perché ha rotto con Melissa Satta: Cosa gli chiederà stasera la padrona di casa di C'è Posta per Te Dalla crisi in campo alla crisi con Melissa Satta: tutte le domande a Berrettini Siamo sicuri che Maria De Filippi inizierà l'...