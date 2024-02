C’è l’inverno demografico Si vive sempre più a lungo ma i giovani sono pochissimi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 17 febbraio 2024) Sipiù a, ma idi meno. Il quadro tracciato da Ats Brescia, che ha analizzato i dati degli assistiti (provincia bresciana esclusa la Val Camonica) al 31 dicembre 2023, conferma lo scenario del. Cosa dice l’analisi dell’Azienda guidata da Claudio Sileo? Facendo un raffronto con gli ultimi 10 anni (2014-2023), la popolazione è complessivamente cresciuta dello 0,9% ed è aumentata anche l’età media (82 giorni in più ogni anno, dal 2014 al 2023). Questo progressivo invecchiamento della popolazione è dovuto alla contemporanea presenza di 2 fenomeni contrapposti: l’aumento di anziani (+12,5%) e grandi anziani (+24,5%) e la diminuzione della popolazione giovane (-14,2% di under 15). Il 2023 si è caratterizzato anche per ...