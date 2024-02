C’è ’La ricetta dei cappelletti’

Ecco la ricetta di capitan Lautaro , che con il gol alla Salernitana ha raggiunto quota 125 gol con la maglia dell'Inter , di cui 99 in Serie A. "Sono molto contento. Quando sono arrivato qui non mi

(Di sabato 17 febbraio 2024) Questa sera, al Teatro delle Energie di Grottammare andrà in scena la prima serata della rassegna ’Commedie nostre’ promossa dalla Lido degli Aranci. Sul palco la compagnia ’Il nuovo Settemmezzo’ di Ripatransone che porterà in scena ’Ladei, una commedia in due atti riadattata dal regista Giorgio Cardarelli in dialetto ripano. Sarà l’inizio di una rassegna di 7 commedie dialettali che ambiranno alla vittoria del premio ’Grottammare Mask’ mentre 4 di loro parteciperanno anche al Concorso regionale ’Dialetti Marchigiani a confronto’ organizzato dalla Fita Marche e dall’associazione grottammarese. La serata sarà aperta dall’intrattenimento musicale del talentuoso Christian Rosati, impegnatissimo in questo weekend con il Lido, reduce anche lui del grande successo ottenuto all’ultima edizione de ’LLegrotte’s Talent’. Info e prenotazioni ...