CDS – Osimhen-Napoli | sceneggiata ai titoli di coda

Osimhen questa fiducia l'ha perduta ed il suo atteggiamento, egoistico e speculativo, lo porta a considerare oggi il Napoli un'esperienza conclusa e a guardare altrove. È il calcio di oggi, volendo

(Di sabato 17 febbraio 2024) Il Corriere dello Sport attacca: salterà il Genoa e tornerà solo col Barça,verso l'addio estivo al. CALCIO– Il Corriere dello Sport critica il comportamento di Victor, che ha chiesto di non essere convocato per la partita contro il Genoa. Il quotidiano sportivo sostiene che l'attaccante nigeriano sta mettendo a rischio le ambizioni scudetto delè tornato a Castel Volturno, ma ha fatto capire a Mazzarri di non essere ancora pronto per giocare. L'attaccante nigeriano ha paura di potersi infortunare se scende in campo. Il Corriere dello Sport scrive: "Verrà il momento, e quello non è il Genoa, in cui catapultarsi sulla scena, far pesare il proprio ruolo e la propria personalità e lasciare che il