CCCP rinascono dalle ceneri e celebrano la loro storia a Berlino con Andrea Scanzi | “Li accompagnerò con un monologo nei tre eventi speciali dal vivo”

(Di sabato 17 febbraio 2024) Il punk filosovietico e la musica melodica emilianano ancora e lottano assieme a noi. I– Fedeli alla Linea, a oltre 40 anni dallafondazione e dopo lo scioglimento avvenuto nel 1990, sono tornati con tanti progetti. “Altro Che Nuovo Nuovo” è il titolo dell’album live che uscirà il 23 febbraio con la registrazione ritrovata del concerto del 3 giugno 1983 a Reggio Emilia con i brani inediti “Oi Oi Oi” (“Siamo arrivati tardi o forse troppo presto, comunque il nostro tempo non assomiglia al vostro”) e “Onde” (“I sogni del mattino non hanno l’oro in bocca, i sogni del mattino sono schiuma”). Fino al 10 marzo sarà visitabile la mostra “Felicitazioni!– Fedeli alla linea. 1984 – 2024” ai Chiostri di San Pietro a Reggio Emilia. Infine c’è grande attesa per i tre concerti della band a ...