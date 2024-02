Cattivissimo me | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di sabato 17 febbraio 2024)me: trama, personaggi e streaming su Italia 1 Stasera, sabato 17 febbraio 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in ondame,del 2010 diretto da Pierre Coffin e Chris Renaud. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio, come la trama e il cast. Trama Felonius Gru (chiamato semplicemente Gru), un aspirante supercattivo famoso per essere una delle persone più cattive della città, prova piacere a fare dispetti e a veder soffrire le altre persone ed è in possesso di una serie di marchingegni che gli consentono di compiere ogni tipo di cattiveria. Questa “cattiveria” nasce per colpa della madre del protagonista la quale non fu un bravo genitore per il piccolo Gru. Dopo aver ricevuto la notizia del furto della Grande Piramide di Cheope da parte di un altro misterioso cattivo, Gru annuncia ai Minions, ...

Come finisce Cattivissimo me Trama e significato del film in onda questa sera su Italia 1: Questa sera per gli amanti dei film animati torna Cattivissimo me su Italia 1: trama, casta, significato della pellicola ...

Cattivissimo me: i film della saga e il loro ordine cronologico: Ecco come guardare in ordine cronologico i film della saga di Cattivissimo me, con tanto di dettagli sulle trame e il loro cast.

I millenial sono la generazione con la peggiore salute mentale: Uno studio svolto dall'Università di Sydney in Australia ha esaminato le condizioni di salute mentale delle generazioni a partire dagli anni '50, evidenziando un progressivo peggioramento. In particol ...