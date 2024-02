Cattivissimo me | tutto quello che c’è da sapere sul film d’animazione per grandi e piccini

Mentre il centro emotivo e il nucleo narrativo di Cattivissimo me è indubbio che l'attenzione del pubblico - soprattutto di quello mischiate insieme per dare l'idea di un linguaggio del tutto

(Di sabato 17 febbraio 2024) La maggior parte dei, si sa, è indirizzata al pubblico dei più piccoli ma, quasi sempre, risulta perfetta anche per gli adulti. E’ certamente questo il caso dime, pellicola del 2010 che racconta una bella storia che non scade mai nel mieloso e che sa divertire lo spettatore dall’inizio alla fine. Protagonisti della pellicola sono i Minions, buffi mostriciattoli gialli che hanno spopolato per anni tra i bambini, trasformandosi in gadget divenuti iconici. Inoltreme ha dato l’avvio ad un franchise che comprende, oltre ad esso, ben quattro sequel. Insomma, un grande e meritato successo. L’appuntamento è per la prima serata di Sabato 17 Febbraio su Italia Uno: le curiosità da conoscere le trovate di seguito.me: la trama in breve Un personaggio ...

