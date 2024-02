Benvenuto gore! Ecco il teaser trailer di The Boys 4 : I nuovi Celebrati come divi o come dei, edonisti e boriosi, sono marci fino Moriarty sempre come Starlight e Antony Starr come cattivissimo

Cattivissimo me, ecco come è stata creata la lingua dei Minions (Di sabato 17 febbraio 2024) Guardando Cattivissimo me è pressoché impossibile rimanere indifferenti agli aiutanti del malvagio protagonista: i Minions. ecco allora come è stato creato il loro linguaggio tutto da ridere Leggi tutta la notizia su ilgiornale (Di sabato 17 febbraio 2024) Guardandome è pressoché impossibile rimanere indifferenti agli aiutanti del malvagio protagonista: ialloraè stato creato il loroggio tutto da ridere

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza