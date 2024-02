Caterina Balivo organizza il gender reveal a Guenda Goria

(Di sabato 17 febbraio 2024) A distanza di cinque anni dato da Barbara d’Urso a Domenica Live per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione,hato quello del bebè die Mirko Gancitano. La neo mamma voleva una femminuccia, i nonni anche, ma alla fine il fiocco è stato blu. “Noi abbiamo solo voluto sapere che fosse sano, poi quello che verrà verrà. Certo io amo le femminucce, perché sono belle, sono perspicaci”, le parole diprima della rivelazione. Abbiamo scelto anche dei nomi: Carla, Clara, Luce, Alba o Aurora“. Dello stesso parere anche sua mamma, ovvero la futura nonna, Maria Teresa Ruta. “Una femmina è la mia sensazione, anzi diciamo che è una speranza visto gli uomini che ci ...

Da Angelina Mango ad Angelina Jolie "è un attimo". O almeno per Caterina Balivo , la conduttrice Rai. Cos'è accaduto? In diretta su Rai Uno, oggi 12 ... (europa.today)

Caterina Balivo è ritornata in casa rai dopo un periodo di assenza. Ma Quanto percepisce di stipendio la conduttrice? Ecco la somma strepitosa! Nel ... (uominiedonnenews)

Guenda Goria scopre in diretta tv se aspetta un maschio o una femmina, ma non va come sperato: la reazione: La 35enne è incinta del suo primo figlio, è stato un ‘miracolo’ visti i suoi problemi di salute. Nella puntata di venerdì ...

Guenda Goria e Mirko Gancitano scoprono il sesso del loro primo bebè (Video): Lo scorso 22 gennaio, Guenda Goria e Mirko Gancitano hanno annunciato di essere in attesa del loro primo figlio.

Guenda Goria scopre il sesso del bebè in tv: “Speravo altro, ma ok”: La pianista e il reporter hanno scoperto nel corso dell'ospitata a La Volta Buona (Rai Uno) il sesso del bebè Guenda Goria e il fidanzato Mirko Gancitano hanno scoperto il sesso del bebè che la pianis ...