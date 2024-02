Castelfidardo | ruba una bici elettrica | preso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 febbraio 2024), 17 febbraio 2024 - Erano le 16 circa quando, presso gli uffici della polizia locale di piazza Leopardi , si è presentato trafelato un residente del posto per denunciare il furto appena subito di una nuovissima e costosaa pedalata assistita , con tanto di borse ed accessori vari , lasciata in sosta per pochi minuti nei pressi di un bar cittadino, giusto il tempo di bere un caffè e, all'uscita , farne l'amara scoperta. Gli agenti si sono immediatamente messi all'opera e dopo aver raccolto ogni utile indizio hanno diramato la nota di ricerca considerato che da una prima analisi degli elementi in possesso degli investigatori era ragionevole ipotizzare che il mezzo fosse ancora in città. Il riscontro di alcune anomalie e sospetti ed il perfetto coordinamento della sala operativa di piazza Leopardi hanno permesso alla pattuglia del pronto ...