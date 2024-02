Cassazione | dare migranti a guardiacoste Tripoli è reato

La consegna di migranti alla guardia costiera libica è reato perché la Libia "non è porto sicuro".

(Di sabato 17 febbraio 2024) La consegna dialla guardia costiera libica èperché la Libia "non è porto sicuro". E' quanto sancisce una sentenza della Corte diche ha reso definitiva la condanna del comandante del rimorchiatore Asso 28 che il 30 luglio del 2018 soccorse 101 persone nel Mediterraneo centrale e li riportò in Libia consegnandoli alla Guardia costiera di. Per i supremi giudici favorire le intercettazioni deidirientra nella fattispecie illecita "dell'abbandono in stato di pericolo di persone minori o incapaci e di sbarco e abbandono arbitrario di persone". Nella sentenza viene sostanzialmente sancito che l'episodio del 2018 fu un respingimento collettivo verso un Paese non ritenuto sicuro vietato dalla Convenzione europea per i diritti umani. Per ...