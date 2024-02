Cassazione | consegnare i migranti ai guardiacoste di Tripoli è reato | la Libia non è un porto sicuro

La consegna di migranti alla guardia costiera libica è reato perché la Libia "non è porto sicuro". È questa la sentenza della Corte di Cassazione , ... (tg24.sky)

L'assist della Cassazione alle Ong: "Consegnare migranti alla Libia è reato". E Casarini "minaccia": Per i supremi giudici quello di Tripoli non è un porto sicuro. L’attivista in tackle: “Pronti a una grande class-action contro l’esecutivo” ...

Migranti, Cassazione: “Libia non è porto sicuro”. Resa definitiva la condanna del comandante di Asso 28: La Cassazione si è espressa sulla Libia: non è un porto sicuro per i migranti. L'episodio del 2018 e la condanna ...