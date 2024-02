Cassazione | affidare i migranti alla Guardia costiera libica è reato | “Tripoli non è un porto sicuro”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024) Per la Corte dila Libia non è une per questosoccorsiè un. Dal Palazzaccio è, infatti, arrivata la conferma della condanna del comandante del rimorchiatore italiano “Asso 28” che, il 30 luglio del 2018, dopo avere soccorso 101 persone nel Mediterraneo centrale li riportò in Libia consegnandoli alle autorità locali. Per laquesta è una condotta che infrange il Codice della navigazione in tema di “abbandono in stato di pericolo di persone minori o incapaci, e di sbarco e abbandono arbitrario di persone”. Una decisione che potrebbe avere riflessi importanti sui procedimenti giudiziari in corso, anche dal punto di ...