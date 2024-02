La difesa di Massimo Bossetti, condannato in via definitiva per l'omicidio di Yara Gambirasio esce sconfitta dal ricorso in l'ultimo

Caso Yara, l'ultimo verdetto. La Cassazione sui reperti: "No a un nuovo esame" (Di sabato 17 febbraio 2024) È per ora l'ultima tappa (ma non quella conclusiva) della lunga, estenuante vicenda giudiziaria sui reperti reperti legati alla tragedia di Yara Gambirasio. Il nuovo capitolo è stato scritto con la decisione dei giudici della quinta sezione penale della Cassazione che hanno dichiarato inammissibile il ricorso "straordinario" dei difensori di Massimo Bossetti. Quello dei reperti sarà per la difesa una presa visione e non un'analisi, un esame invasivo come richiesto dai legali dell'uomo che sconta una condanna definitiva al carcere a vita per l'omicidio della tredicenne di Brembate di Sopra. Per il rigetto del ricorso si era pronunciata anche la Procura generale presso la Cassazione nell'udienza di giovedì. Si allunga una interminabile saga ...

