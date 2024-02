Caso Pozzolo | dna del figlio del caposcorta di Delmastro sulla pistola

Matteo Renzi dopo la querela annunciata da Delmastro per il Caso Pozzolo non arretra: "Sono orgoglioso della querela di Delmastro perché stiamo ... (fanpage)

Caso Pozzolo - Delmastro denuncia Renzi

Il sottosegretario alla Giustizia: "Io le querele le faccio, non le annuncio. Chi non è quaquaraqua va in Procura, chi è quaquaraqua malmosta nel ... (sbircialanotizia)