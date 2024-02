scattare l'inchiesta per violenza sessuale a carico di Leonardo per violenza sessuale a carico di Leonardo Apache La Russa, figlio In questo caso, entrerà in scena il gip, che dovrà decidere sull'

Caso Leonardo La Russa, fissato il test sui capelli della ragazza per cercare tracce di droga dello stupro (Di sabato 17 febbraio 2024) La Procura di Milano ha dato incarico per l’accertamento irripetibile. È stato fissato il prossimo giovedì 22 febbraio il conferimento dell'incarico per esaminare frammenti di capelli della 22enne che ha denunciato Leonardo Apache La Russa e dell'amico dj Tommaso Gilardoni per violenza sessuale. Leggi tutta la notizia su fanpage (Di sabato 17 febbraio 2024) La Procura di Milano ha dato incarico per l’accertamento irripetibile. È statoil prossimo giovedì 22 febbraio il conferimento dell'incarico per esaminare frammenti di22enne che ha denunciatoApache Lae dell'amico dj Tommaso Gilardoni per violenza sessuale.

