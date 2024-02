Casalmaggiore-Novara oggi in tv | canale | orario e diretta streaming A1 Femminile 2023 2024 volley

Oggi, martedì 6 febbraio, sono state rese note le gare in diretta Spiccano i due big match Conegliano - Novara e Novara - diretta Rai Sport Aeroitalia Smi Roma " Trasporti Pesanti Casalmaggiore

(Di sabato 17 febbraio 2024) Tutto pronto per Trasportipesanti-Igor Gorgonzola, recupero della seconda giornata di ritorno della Serie A1di. La formazione di Lorenzo Pintus, decima in classifica, scende sul campo di casa per confermare l’ottimo momento di forma e conquistare altri punti importanti per guadagnare posizioni. Dall’altra parte della rete ci sono le azzurre di Lorenzo Bernardi, che arrivano dal meraviglioso successo al tie-break sul campo di Milano e vogliono salire al secondo posto superando proprio le lombarde. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di sabato 17 febbraio al Pala Radi di Cremona. Di seguito, le informazioni per seguire inla partita ...