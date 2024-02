Caro Navalny | non resteremo inerti L’intervento di Angioli

numerosi i decessi misteriosi e controversi di personaggi non L'ultimo, in ordine di tempo, è quello di Alexei Navalny che è morto molti dei quali hanno pagato a caro prezzo i contrasti con il

(Di sabato 17 febbraio 2024) La morte di Alexeyè un crimine terribile che, come detto dal presidente americano Joe Biden, sciocca ma non stupisce. In molti lo temevano da tempo. Il destino del coraggioso oppositore russo, che scelse di rientrare in Russia nel gennaio 2021 ben sapendo i rischi a cui andava incontro, è ora accomunato quello di altri avversari di Vladimir Putin che hanno trovato la morte nel regime russo di Putin: la giornalista Anna Politkovskaya, il leader politico Boris Nemtsov e l’avvocato Sergei Magnitsky, solo per citarne alcuni. È una Russia dove la negazione del diritto si traduce spesso in negazione della vita. Arrestato poco dopo il suo atterraggio a Mosca dalle autorità del dal Cremlino,ha subito un processo farsa e speso gli ultimi tre anni ai lavori forzati, spesso costretto all’isolamento in carcere. Siamo di fronte all’ennesimo ...