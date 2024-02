Caro carburante | in Lombardia benzina oltre 2 | 4 euro a litro | ecco dove costa di più fare il pieno

(Di sabato 17 febbraio 2024) Pasqua e i ponti di primavera sono ancora lontani ma è già allarme, con lache, in modalità servito, ha già sfondato il “tetto psicologico” di 2,4alin alcuni distributori lombardi, in primis Bergamo e Milano. A conti fatti, ilcirca cinquein più dall'inizio dell'anno. La denuncia arriva da Assoutenti, che ha analizzato gli ultimi prezzi al pubblico comunicati dai gestori al Mimit e pubblicati sul sito del ministero. Stando ai dati diffusi dall'associazione da qualche giorno si ripropone la stessa situazione che prima dell'estate spinse il governo ad intervenire con il contestato decreto sui cartelli per il prezzo medio dei carburanti. A peggiorare le cose la cirnza che i ...

