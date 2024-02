Caro Bertolaso | la tessera a punti sullo “stile di vita” è una pessima idea

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 17 febbraio 2024) Si legge sulle agenzie di ieri che l’assessore della Regione Lombardia al Welfare, Guido, ha avuto una, animata certamente dalle migliori intenzioni. Sentiamola: «L’che dobbiamo portare avanti e studiare è quella di unasanitaria ain modo che se conduci unodicorretto e salutare puoi guadagnare deiche poi ti permettono di ricevere degli incentivi che possono essere diverse modalità di premialità». Il punto chiave è «dicorretti». Tutti noi, o meglio molti di noi, sanno ormai che fumare fa male, bere alcol in quantità eccessive pure. Ma sappiamo anche che lo stress è un fattore di rischio per molte malattie, così come la cattiva ...