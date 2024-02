Carnevale di Putignano | stasera ultimo corso mascherato | c’è Amadeus per la premiazione Edizione 630

Alle 19 la terza sfilata di carri. Il Carnevale di Putignano vive oggi la giornata clou, martedì grasso, come del resto è la giornata clou anche a Gallipoli, Manfredonia, Massafra ed in tutte le località con tradizioni del carnevale più o

La prima domenica di Carnevale a Putignano , in provincia di Bari, è stata un grandissimo successo, con il record di presenze: sono stati in 20mila ... (tg24.sky)

Alle 11 il secondo corso mascherato del Carnevale di Putignano , Edizione 630. Non è l’unica manifestazione sul tema oggi in Puglia dove il Carnevale ... (noinotizie)

Chi la dura la vince. Questo può essere, in sintesi, il resoconto della giornata di domenica 11 febbraio del Carnevale di Putignano 2024 . Fino ... (dailynews24)

Amadeus inaugura l'ultimo grande Party del Carnevale di Putignano: musica, divertimento e un mare di sorprese: Con gli ospiti speciali Amadeus e Giovanna Civitillo Putignano si prepara all’atto finale del suo Carnevale da Capogiro. Un sabato che sarà incorniciato dal DJ Set firmato da Albertino e Fargetta, ...

Carri di carnevale: le sfilate più belle in Italia: Il Carnevale è una delle feste più attese e amate in Italia, un momento di allegria e spensieratezza che segna il passaggio dall’inverno alla primavera. In ogni angolo del Paese, da Nord a Sud, si ...

