Carnesecchi para tutto e gli attaccanti si divertono | Atalanta cinque stelle | 3-0 al Sassuolo

(Di sabato 17 febbraio 2024) Bergamo. Anche il portiere vuole la sua parte. Finora Marcoaveva effettuato pochete, ma pesantissime. Rispondere presente al momento giusto: una dote rara. I due rigoriti contro ill’hanno confermata una volta di più. L’ha il portiere giusto e il resto non è che sia poi così male, per dirla con un eufemismo anche piuttosto ricco. Il sabato sera (17 febbraio) del Gewiss Stadium è l’ennesima serata da incorniciare del 2024 nerazzurro: sul tabellino per il 2-0 finale ci finiscono Pasalic, Koopmeiners e anche Bakker, al primo centro nerazzurro, ma poteva esserci chiunque. Holm, che ha offerto l’assist all’olandese. Miranchuk, ancora una volta protagonista. De Ketelaere, il solito ispiratore delizioso. Certo, poteva essere tutta un’altra partita se ...