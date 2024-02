Carlos Augusto uomo chiave di Inter-Salernitana | 2 assist e non solo

con Camplone IV uomo , Serra al Var e Valeri all'Avar l'arbitro Al 19' segna Lautaro, pescato da Carlos Augusto direttamente da

(Di sabato 17 febbraio 2024) Duee non: prestazione totale diin, tanto da essere il migliore in campo per i nerazzurri.– Sceso in campo per dare fiato a Federico Dimarco,ha disputato una prestazione da migliore in campo in. E non soltanto per i dueche hanno portato alle reti di Marcus Thuram prima e Lautaro Martinez poi. L’esterno brasiliano ha infatti disputato una prestazione totale, con due occasioni da gol, 59 palle giocate e 43 passaggi riusciti (il 93% sul totale dei passaggi provati). Non: anche tre recuperi, oltre al fatto di aver ricoperto sia il ruolo di esterno, che ...