Carlo ha il cancro | condizioni di salute del Re | Camilla lo lascia solo

Nei giorni in cui re Carlo III ha scoperto di avere un cancro e Anzi, la loro attenzione sarebbe "tutta rivolta alle condizioni di sarebbe "tutta rivolta alle condizioni di salute di re Carlo III"

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 17 febbraio 2024) Per la prima volta da quando Buckingham Palace ha dato notizia del tumore,si sono separati. La Regina consorte infatti è sempre rimasta accanto al marito, rompendo perfino il protocollo quando si è presentata con lui alla London Clinic il giorno in cui il Sovrano si è fatto ricoverare per l’intervento alla prostata.sino (per poco) Dunque, per la prima voltahato. Questo potrebbe essere un buon segnale per il decorso della malattia. Il Re non ha bisogno di un aiuto costante, è in grado di affrontare senza la moglie la situazione grave che sta vivendo. D’altro canto, si rimane straniti nel pensarli separati, seppure per poco tempo. Ma le ragioni della Corona vengono ...